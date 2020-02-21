Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

Главы исполнительной и законодательной власти Петербурга Александр Беглов и Вячеслав Макаров поздравили петербургских мужчин с Днем защитника Отечества.

По мнению спикера ЗакСа Макарова, в российской армии исторически служат люди "особого склада".

"Во все века традициями российских воинов были верность долгу, мужество, героизм, самопожертвование и любовь к Отчизне", - приводит его слова сайт петербургского парламента.

В свою очередь, губернатор сфокусировался на несколько другом аспекте.

"Сколько молодежи собрала выставка военной техники на Дворцовой в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!", - радуется Беглов, которого цитирует сайт Смольного.

По его словам, Петербург как город-герой всегда будет готов защитить страну.

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