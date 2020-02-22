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10:30

Спросившей Путина о пенсии в 10 тысяч рублей петербурженке нашли работу

фото ЗакС политика Спросившей Путина о пенсии в 10 тысяч рублей петербурженке нашли работу

Власти Петербурга нашли работу Зинаиде Беликовой, которая спросила президента Владимира Путина о том, как выжить на пенсию в 10,8 тысяч рублей, передает MR7.

Беликовой предложили работу в городской клинике. Она будет развозить документы.

«Хотя бы смогу купить себе икры», - прокомментировала Беликова.

Она рассказала, что чиновники ей подарили набор продуктов и пообещали сделать небольшой косметический ремонт в ее квартире, где она живет с мамой и сыном. Беликова надеется, что ей заменят окна, и тогда в доме будет тепло.

Беликова пересеклась с Путиным 19 февраля, когда он приехал возложить цветы к памятнику мэра Анатолия Собчака. Она спросила президента, реально ли прожить на 10,8 тысяч рублей: таков размер ее пенсии. Путин в ответ согласился, что это сложно.

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