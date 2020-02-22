Максима Каца и его сторонников исключили из "Яблока"

Руководство партии «Яблоко» исключило из своих рядов 16 человек, в том числе политика Максима Каца, заявление опубликовано на сайте партии.

В заявлении указано, что бюро партии сочло неприемлимой «деятельность группы членов партии во главе» с Кацем. «Борьба этой группы за должности в региональном отделении в городе Москве в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями», - подчеркнули в «Яблоке».

«Воспринимаю это спокойно, на мою деятельность это никак не повлияет», - прокомментировал Кац в разговоре с «Новой газетой».

Каца уже исключали из «Яблока» в 2017 году. Причиной тогда стало его сотрудничество с КПРФ и высказывания в адрес однопартийцев. Позже его членство восстановили.

В ноябре 2019 года «Яблоко» переизбрало руководство. Главой московского отделения партии стал экс-депутат Сергей Иваненко. Сторонники Каца сочли прошедшее голосование нелегитимным.