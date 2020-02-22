Полиция Италии пришла с обысками в номера российских биатлонистов

Полиция Италии провела обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов – участников чемпионата мира, передает ТАСС.

По словам представителя отделения Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, обыски проводились по ордеру местной прокуратуры. Поводом стали подозрения «в отношении одного из российских спортсменов и его тренера» в допинге.

Подобные действия предусмотрены законом после ужесточения уголовного кодекса, в который в 2018 году были внесены поправки в часть об употреблении запрещенных препаратов, пояснил собеседник агентства.

Обыски были проведены после обращения Международного союза биатлонистов. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что обращение в полицию связано с тем, что личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Посольство России в Италии потребовало объяснений от властей страны по поводу обыска. Минспорта РФ в заявлении напомнил о «необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности».

В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в Олимпиадах и других мировых первенствах. Сделано это было из-за подозрений в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов».