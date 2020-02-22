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13:53

На акции в честь дня рождения Котова в Москве задержаны семь человек

фото ЗакС политика На акции в честь дня рождения Котова в Москве задержаны семь человек

Полицейские задержали семь человек, которые участвовали в акции в честь для рождения Константина Котова, передает «Новая газета». В автозак попали также корреспондент «Новой газеты» и журналист Sota.Vision, их в итоге отпустили без протоколов.

Друзья Котова решили устроить акцию на Большом Москворецком мосту, запустив несколько шаров цветов российского флага на фоне Кремля. Их задержали под предлогом проверки документов. Задержанных увезли в ОВД «Китай-город».

«Мы все, кто участвует, были знакомы с ним лично до всей этой ситуации. Он наш друг. Мы хотим привлечь внимание людей к несправедливости, которая с ним произошла. Хотелось бы пожелать Косте прежде всего скорейшего освобождения. Мы все по нему очень скучаем. Пожелать ему счастья в новой семье, с его женой Аней Павликовой, чтобы дело "Нового Величия" тоже было прекращено», - сказал один из участников акции Дмитрий Иванов.

Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.

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13:53 На акции в честь дня рождения Котова в Москве задержаны семь человек

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