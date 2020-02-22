Петербургская полиция пришла на конференцию либертарианцев

Полицейские пришли на конференцию «Власть и рынок» в Петербурге, которую проводит Либертарианская партия, сообщил в Twitter член партии Михаил Светов.

По его словам, полицейские поднялись в зал и потребовали, чтобы на улице «не проводилось никаких мероприятий». «Конференцию срывать вроде бы пока не собираются», - добавил Светов.

В рамках конференции запланированы несколько выступлений, в том числе Светова. Также должна состояться дискуссия с участием блогера Руслана Соколовского: со Световым и Иваном Тихоновым он обсудит криптовалюту.