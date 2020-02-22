В Петербурге начался митинг против дела "Сети"

В петербургском парке Екатерингоф началась акция в поддержку фигурантов дела «Сети» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Она стартовала в 15:20, с двадцатиминутной задержкой.

К началу акции собралось порядка 400-500 человек. Большинство из них - представители левых организаций В митинге принимают участие депутаты городского Заксобрания Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Максим Резник.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого приговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор. Того же от генпрокурора потребовали депутаты ЗакСа.

Сергей Еремеев

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