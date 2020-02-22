Шнуров о вступлении в Партию роста: Политика сама пришла ко мне, постучала в двери

Музыкант Сергей Шнуров, говоря о своем вступлении в Партию роста в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ, заявил, что политика сама «пришла» к нему и «постучала в двери».

«Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того, что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось, может быть самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе, и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше», - приводит слова Шнурова РИА «Новости».

Шнуров назвал правильным, когда «мужчина после 40 лет, добившийся каких-либо успехов, оборачивается вокруг и говорит – давайте я вам помогу, сделаю классно». По его словам, он «сюда приплыл со дна жизни».

«На том дне достаточно много хороших, приличных, порядочных людей. Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то», - пояснил музыкант.

О вступлении Шнурова в Партию роста стало известно 20 февраля. Он не дал конкретного ответа на вопрос о планах участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Подробнее о том съезде – в материале ЗАКС.Ру.