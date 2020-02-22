Анархиста задержали по пути с митинга против дела "Сети" в Петербурге

Полицейские задержали анархиста Олега Смирнова, когда он уходил с митинга в поддержку фигурантов дела «Сети» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), сообщили ЗАКС.Ру товарищи задержанного.

Смирнов ушел с акции и направлялся к метро. Его задержали за переход дороги в неположенном месте и увезли в 77-й отдел полиции.

Митинг левых сил против дела «Сети» проходит в парке «Екатерингоф». В нем участвуют несколько сотен человек, в том числе депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Максим Резник.

Сергей Еремеев

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