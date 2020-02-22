СМИ: Путин поручил кабмину разработать новую стратегию по борьбе с ВИЧ в РФ

Президент Владимир Путин поручил в два раза – до 90% - увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, проработав «вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки», пишет «Коммерсантъ».

Перечень поручений президента по вопросу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России оказался в распоряжении редакции. Документ датирован 31 декабря 2019 года, но в открытых источниках не публиковался.

Согласно перечню, правительство до 1 июля 2020 года должно обеспечить разработку и утверждение новой госстратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года – «с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения». ВОЗ рекомендует начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза, при этом в России пациенты могли получить лечение только при ухудшении состояния.

Также правительству поручено разработать программу по профилактике ВИЧ во всех группах риска «с установлением единых критериев выполнения, в том числе параметров федерального и регионального финансирования». В документе впервые идет речь об обследовании граждан на ВИЧ в рамках диспансеризации «при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать этот документ заявил, что «никогда не слышал об этом», передает РИА «Новости».