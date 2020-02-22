На митинге против дела "Сети" зачитали обращение Филинкова

Прошедший в парке Екатерингоф митинг солидарности с фигурантами дела "Сети" завершился зачитыванием писем петербургских обвиняемых Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Бояршинов поблагодарил всех за поддержку и попросил писать ему письма. Филинков написал большое обращение, в котором назвал произошедшее с ним "театральным представлением":

"Руководство всей этой организации - а я уверен, что действуют они организованно - действует неадекватно ситуации. Они не понимают, что устраивать такие театральные представления, где их актеры не могут выдать ответной (а по сути даже никакой) реплики, просто опасно в XXI веке, веке гласности, сейчас, когда каждый сам может составить мнение о происходящем", - зачитала со сцены письмо активистка группы помощи политзаключенным Евгения Кулакова.

Филинков также написал, что власть имущие отбирают будущее не только у осужденных в Пензе, но и у простой молодежи, "потому что влияют не только на судебные процессы, и вместе с тем они невменяемы".

Акция в поддержку политзаключенных продлилась примерно полтора часа. В ней приняли участие около 450 человек. Большую часть времени они простояли под дождем.

Сергей Еремеев