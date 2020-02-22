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17:59

Москвича оштрафовали 25 раз за день за публикации во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Москвича оштрафовали 25 раз за день за публикации во "ВКонтакте"

Жителя Москвы по фамилии Завертяев за один день оштрафовали 25 раз по ч. 1 ст. 20.3 (демонстрация нацистской символики) и ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов), обратило внимание «МБХ медиа».

Все протоколы были рассмотрены 24 января в Тушинском суде Москвы. Каждый из 25 штрафов составил тысячу рублей, в каждом случае Завертяев признал вину. 12 штрафов москвич получил за размещение во «ВКонтакте» рун «Одал» и «Альгиз», пять штрафов — за фото с символом «Черное солнце», четыре штрафа — за фото с символикой танковой дивизии «Мертвая голова» и один — за флаг и герб Третьего рейха.

Три штрафа Завертяеву выписали за размещение песни «Красный террор» группы «Коловрат», песни «Иммигрант» группы «Банды Москвы» и песни «За новый рассвет» группы «Доберман», которые включены в список экстремистских материалов.

По словам Завертяева, картинки он «скопировал для себя» и не преследовал каких-либо целей. Он заявил, что не знал, что размещенные им песни включены в список экстремистских материалов, и уже удалил их.

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