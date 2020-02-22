Москвича оштрафовали 25 раз за день за публикации во "ВКонтакте"

Жителя Москвы по фамилии Завертяев за один день оштрафовали 25 раз по ч. 1 ст. 20.3 (демонстрация нацистской символики) и ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов), обратило внимание «МБХ медиа».

Все протоколы были рассмотрены 24 января в Тушинском суде Москвы. Каждый из 25 штрафов составил тысячу рублей, в каждом случае Завертяев признал вину. 12 штрафов москвич получил за размещение во «ВКонтакте» рун «Одал» и «Альгиз», пять штрафов — за фото с символом «Черное солнце», четыре штрафа — за фото с символикой танковой дивизии «Мертвая голова» и один — за флаг и герб Третьего рейха.

Три штрафа Завертяеву выписали за размещение песни «Красный террор» группы «Коловрат», песни «Иммигрант» группы «Банды Москвы» и песни «За новый рассвет» группы «Доберман», которые включены в список экстремистских материалов.

По словам Завертяева, картинки он «скопировал для себя» и не преследовал каких-либо целей. Он заявил, что не знал, что размещенные им песни включены в список экстремистских материалов, и уже удалил их.