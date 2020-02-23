Против пыток слева и справа

В Петербурге 22 февраля состоялся митинг солидарности с фигурантами дела "Сети"*. В парке Екатерингоф собралось порядка 450 человек. Поддержать находящихся уже более двух лет под стражей анархистов пришли даже их принципиальные идейные оппоненты: имперцы, другороссы, сталинисты.

Митинг в парке Екатерингоф провели за три дня до возобновления судебного процесса над петербургскими обвиняемыми по делу “Сети” Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым. Рассмотрение их дела приостановили в конце июня 2019 года. Была назначена экспертиза голосов обвиняемых для проверки подлинности одного из имеющихся в материалах дела доказательств. Когда экспертиза затянулась более чем на полгода, стало понятно, что Московский окружной военный суд ждет завершения процесса над семерыми пензенскими фигурантами. Их дело рассматривалось отдельно от петербургского.

Приговоры в Пензе вынесли 10 февраля. Многие общественные деятели назвали их “людоедскими”: от 6 до 18 лет колонии. Таким образом, были полностью удовлетворены требования прокуратуры, заявившей, что пензенцы “в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, руководствуясь анархической идеологией, планировали спланировать” террористические акты.

В ответ на жесткие приговоры развернулась широкая общественная кампания. Свои заявления сделали профессиональные сообщества, журналисты, музыканты, блогеры и политики, вплоть до фигур федерального масштаба, таких как Сергей Миронов и Геннадий Зюганов. Акции солидарности проводили различные политические силы и просто неравнодушные граждане.

Первый за более чем полтора года петербургский митинг по этой теме организовали “Объединенная коммунистическая партия”, “Марксистская тенденция” и “Левый блок”. Информация о планирующейся акции широко разошлась по интернету, но, судя по символике в парке, поддержать его пришли не так много демократов. В основном над головами реяли красные флаги, среди которых мелькали знамена другороссов и флаг титовско-шнуровской Партии роста. Рядом со сценой - ее роль в екатерингофском гайд-парке играет сохранившаяся с советских времен ракушка - расположилась группа молодых антифашистов с плакатами. За их спинами серьезные усатые мужчины подняли имперские триколоры с логотипом Народно-патриотического союза России.

Идейная эклектика была и на сцене. Там поочередно выступали представители коммунистических организаций и депутаты Заксобрания от демократической оппозиции Борис Вишневский, Максим Резник и Надежда Тихонова. Звучал лозунг “Россия без тюрем” и традиционный призыв Резника остановить беспредел опричников.

- Нет и не может быть идеологических различий там, где показания выбиваются пытками. Нет и не может быть идеологических различий там, где можно фальсифицировать дела, изобретать несуществующие организации, обвинять людей в том, чего они не совершали, а потом отправлять на неправедный суд, - заявил депутат Вишневский.

В первом ряду у сцены его слушала пенсионерка Галина Степановна с иконой Иисуса Христа в руках. Время от времени она кричала: “В отставку”. Она сообщила ЗАКС.Ру, что узнала об акции из интернета, а образ вместо плаката решила взять, потому что считает, что это надежнее. Она утверждает, что Бог всегда спасает Россию, только часто к нему забывают обращаться.

- Они по возрасту мои внуки, - рассказала Галина Степановна о фигурантах дела “Сети”. - У них искалечена жизнь ради амбиций полиции нашей, которой все позволено. Поэтому я здесь.

Акцию поддержал бывший политзаключенный, калининградский анархист Владислав Лукичев. Он взял с собой плакат “Что под пытками повесишь на себя ты?” В 2018-2019 годах Лукичев провел более четырех месяцев в СИЗО за неосторожный комментарий “ВКонтакте” после взрыва в приемной архангельской приемной ФСБ. Его обвинили в оправдании терроризма, но развернулась общественная кампания и анархист отделался штрафом. Лукичев считает, что шум вокруг его дела позволил ему выйти на свободу:

- Без общественного резонанса я просто не вышел бы из тюрьмы. Никто до меня не выходил со штрафом по делу, связанному с терроризмом. Мое дело имело широкий резонанс. Обо мне писали BBC, писали в других странах. На фоне этого Россия должна была показать, что она не нацистская Германия. Вот мне и дали поблажку.

Во второй половине митинга выступили родители Бояршинова. Мама Филинкова живет в другом городе и в Петербург приезжает только на суды. Одной из последних слово дали бывшему члену Общественной наблюдательной комиссии Екатерине Косаревской. Вместе со своей коллегой Яной Теплицкой они зафиксировали следы насилия на телах петербургских обвиняемых Виктора Филинкова и Игоря Шишкина, а также записали и придали огласке рассказ Филинкова о пытках в микроавтобусе ФСБ и лесополосе, в которую его вывезли до официального задержания.

- Они были не первыми, кого пытало ФСБ. Дело “Сети” не первое, в котором ФСБ пытало людей и [фигуранты дела - это] даже не первые люди, которые решились об этом заявить. Но многие из тех, кто сейчас здесь, узнали о пытках именно от них. Благодаря им, благодаря их храбрости, мы узнали, что ФСБ пытает людей в автобусах, квартирах, служебных кабинетах и в лесу. Она пытает людей электричеством, истязает, калечит, - заявила Косаревская.

В самом завершении акции со сцены зачитали письма Филинкова и Бояршинова из СИЗО и позвали всех к ним на суд 25 февраля.

- Нас должно прийти очень много, - призвала участница группы поддержки политзаключенных Евгения Кулакова. - Я надеюсь, что ребята будут завалены письмами. Наша поддержка нужна им ежедневно. Надеюсь, что ящики ФСИН тоже будут лопаться от наших жалоб на тюремную медицину, на ненадлежащие условия, на пытки, что улицы не будут умолкать, что мы будем все время напоминать об этом деле.

Перед самым уходом участники акции с разных политических флангов перекликнулись лозунгами “Нет фашизму, нет капитализму” и “Да здравствует капитализм”. Некоторые из митинговавших держали плакаты с лозунгами-отсылками к 1937 году. При этом неподалеку от рамок металлодетектора кто-то поставил лоток с брошюрами об Иосифе Сталине. Такие обычно продают у Гостиного двора. Продавец брошюр искренне удивился вопросу корреспондента ЗАКС.Ру, нет ли противоречий в том, что он пришел поддержать анархистов.

- Ты видел, какие им сроки дали? - возмутился он.

Тему репрессий не считает для себя чужой никто из оппозиционеров.

*"Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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