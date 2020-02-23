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10:25

Военный суд счел, что "навальнисту" Шаведдинову не запрещают пользоваться телефоном

фото ЗакС политика Военный суд счел, что "навальнисту" Шаведдинову не запрещают пользоваться телефоном

Во время выездного заседания Архангельского гарнизонного военного суда, которое состоялось несколькими днями ранее на Новой Земле, был отклонен иск Руслана Шаведдинова о запрете пользоваться телефоном и получать/отправлять письма, уведомила у себя в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Она пояснила, что отправившийся на остров юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексей Молокоедов смог выйти на связь лишь вчера.

"Кратко сообщил, что Минобороны всячески отрицает запрет на связь для Руслана, и суд, разумеется, решил, что запрета не было. До его возвращения мы сами не знаем больше никаких подробностей", - отметила Ярмыш, добавив, что юрист вынужден оставаться на месте из-за непогоды.

Суд назначил выездное заседание по иску Шаведдинова на территории воинской части 23 662, где он отбывает службу. Соратники Навального предположили, что такая мера избрана исключительно для того, чтобы продолжать изолировать молодого человека от контакта с общественностью.

Напомним, в конце прошлого года Шаведдинова, превентивно обыскав дома, увезли на допрос в СК, а оттуда на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область. Впоследствии оказалось, что служить он будет на архипелаге Новая Земля - бывшем советском ядерном полигоне.

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