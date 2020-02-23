В Италии резко подскочило число заболевших коронавирусом

На просторах Италии за последние два дня резко выросло количество граждан, подхвативших китайский коронавирус - с 4 до 76, информирует ТАСС.

"76 случаев подтверждены в пяти областях: 54 в Ломбардии, 17 в Венето, 2 в Эмилии-Романье, 2 (китайские туристы) в Лацио и 1 в Пьемонте", - приводит агентство данные, озвученные главой департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

18 человек пребывают в реанимации, 11 - под домашним наблюдением, двое умерли.

Некоторое время назад в ВОЗ известили, что сдерживать распространение заболевания внутри КНР становится всё сложнее, увеличивается число случаев заражения, не имеющих прямой эпидемиологической связи.

Коронавирус возник на территории китайского города-миллионника Ухань в конце декабря 2019 года. С тех пор погибли более 2,4 тысяч человек, а инфицированы 77 тысяч.