В Якутске предстанет перед судом блогер, освещавший поход шамана-"изгонителя Путина"

Городской суд Якутска вернул в полицию протокол, составленный в отношении местного блогера Сергея Попова (Тихого), который рассказывал о походе шамана Александра Габышева на Москву: в документе обнаружились веские нарушения, пишет "Новая газета".

В пятницу, 21 февраля, к Попову домой нагрянули силовики, которым поступил анонимный звонок о якобы плохом обращении с детьми в семье. Когда информация не подтвердилась, на мужчину составили протокол о неповиновении полиции во время задержания.

Суд установил, что в документе имелась существенная ошибка: там не была указана причина задержания Попова.

Кроме того, как рассказал сторонник шамана, в отделе ему предъявили другую анонимную жалобу за его ролик с критикой полиции, а также много интересовались о жизни Габышева и его соратников.

Обновлено в 12:35.

Сергея Попова (Тихого) на 10 суток отправили под административный арест за неповиновение сотруднику полиции.

Шаман решил возобновить "изгоняющее Путина" путешествие в середине декабря 2019 года. Его целью по-прежнему был Кремль, добравшись до которого Габышев хочется провести некий "очистительный" религиозный обряд. Однако довести задуманное до конца у религиозного деятеля не получилось, планы на покорение столицы отложены до весны.