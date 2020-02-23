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12:57

Управляющую компанию из Петербурга наказали за крыс и антисанитарию в жилом доме

фото ЗакС политика Управляющую компанию из Петербурга наказали за крыс и антисанитарию в жилом доме

Изучив деятельность ООО "Жилищно-коммунальные системы Северо-Запад", в петербургском отделении Роспотребнадзора пришли к выводу, что компания злостно нарушает действующее законодательство о области санэпиднадзора.

Из-за того, что управляющая фирма пренебрегает нормами закона, её привлекут к административной ответственности: ранее от неё уже требовали устранить выявленные нарушения, однако этого так и не было сделано.

Из-за этого Роспотребнадзор и обратился в суд с исковыми требованиями. От ЖКС требовали, чтобы в одном из жилых домов, пребывающем в близком к аварийному состоянии, провели ряд инженерно-технических мероприятий, препятствующих проникновению крыс в квартиры, а также осушить затопленный подвал и починить неисправную канализацию и водоснабжение.

Рассмотрев материалы дела, суд счел, что компания нарушила положения санитарно-эпидемиологического законодательства, и удовлетворил иск Роспотребнадзора.

Адрес дома ведомство не указывает.

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