Беглов и депутаты ЗакСа возложили цветы к монументу героических защитников Ленинграда

Петербургский градоначальник Александр Беглов в компании депутатов Заксобрания, руководителей ЗВО и представителей ветеранских организаций города приняли участие в церемониале по случаю Дня защитника отечества и возложили цветы к монументу героев Ленинграда на площади Победы.

Мероприятие началось с минуты молчания. У памятника, кроме Беглова и других чиновников, присутствовали также школьники и местные жители.

Также сегодня губернатор посетит скульптурную группу "Блокада" и вечный огонь, после чего наградит почетными знаками петербуржцев-ветеранов.

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