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14:50

Рабочая группа по поправкам в Конституцию определилась с форматом для голосования

фото ЗакС политика Рабочая группа по поправкам в Конституцию определилась с форматом для голосования

Члены рабочей группы по подготовке конституционных изменений выбрали формат для будущего голосования по ним, делится РБК.

В частности, президент утвердит формулировку вопроса, который будет отображен в бюллетене. Выглядеть он будет следующим образом: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". Выбор будет состоять из двух вариантов - "да" и "нет". Данной информацией поделился сопредседатель рабгруппы и, по совместительству, руководитель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Все выбранные коррективы будут утверждены одним голосованием - после этого сразу же пройдет плебисцит.

Наблюдателей на референдум назначат в Общественной палате. Подробный порядок процесса будет регламентирован отдельным законом позднее.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ему бы хотелось, чтобы голосование по поправкам прошло в будний день, который объявили бы выходным. Ожидается, что это будет 22 апреля.

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