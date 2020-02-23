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15:31

"Очистим Россию от коронавируса путинизма": В Москве помитинговали коммунисты

фото ЗакС политика "Очистим Россию от коронавируса путинизма": В Москве помитинговали коммунисты

В Москве по случаю 23 февраля - Дня защитника отечества - прошли шествие и митинг, организованные левыми силами. Данный день коммунисты по сложившейся традиции именуют Днем Красной армии. Заявленная тема акции - "За проведение референдума" по внесению корректив в Конституцию.

Мероприятие посетили не менее 2,7 тысяч человек. Сначала демонстранты собрались на Пушкинской площади и Страстном бульваре, а после официального начала акции двинулись к площади Революции - там и был запланировал митинг. На нём, как известил у себя в Twitter, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, выступили Геннадий Зюганов, Валерий Рашкин, Анастасия Удальцова и другие.

Демонстранты под советские марши несли в руках красные флаги с серпом и молотом, атрибутику с красными звездами, портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Среди прочих были и растяжки с такими лозунгами, как: "Очистим Россию от коронавируса путинизма", "Нет фашизму! Нет капитализму!", "Правительство олигархов на свалку истории".

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Фото "Красная Москва"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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