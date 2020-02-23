"Государство - главный террорист": Под Псковом поддержали фигурантов дела "Сети"

Неравнодушные делу "Сети"* жители Пскова вышли с серией одиночных пикетов в поддержку участников уголовного разбирательства. Фотографиями с мероприятия делится "МБХ медиа".

Участники акции стояли с плакатами, на которых имелись надписи следующего содержания: "Загугли дело "Сети", "Решение по делу "Сети" сфабрикованное и людоедское", "Государство - главный террорист".

10 февраля семерых пензенских антифашистов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Накануне в Петербурге состоялся митинг в поддержку осужденных фигурантов. ЗАКС.Ру побывал на мероприятии и рассказал, как оно прошло.

Фото: "МБХ медиа"

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.

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