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17:59

Активисты собирают подписи за восстановление разрушенных вандалами идолов в Сосновке

фото ЗакС политика Активисты собирают подписи за восстановление разрушенных вандалами идолов в Сосновке

Петербуржцы просят чиновников восстановить уничтоженные религиозными фанатиками корейские идолы чансын, которые были установлены в парке Сосновка: скульптуры подарила Республика Корея в 2003 году в честь 300-летия города на Неве. Для того, чтобы произведение корейского народного творчества заново появилось на просторах зеленой зоны, был организован сбор подписей, о чем сообщается в паблике "Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб".

Автором деревянных скульптур-идолов, выполненных из карельской сосны, является мастер Ким Ван Хын. Активисты уверяют, что корейские духи "отгонят злых духов и станут символов благополучия и процветания в нашем районе и городе". Тотемы в свое время стали символом парка Сосновка - до тех пор, пока в 2015 году вандалы не спилили большую часть из них.

Обращение и подписи с просьбой восстановить статуэтки-чансын будут направлены главе администрации Выборгского района Валерию Гарнецу, а также в южнокорейское консульство в Петербурге.


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