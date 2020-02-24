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10:26

Более 60% американцев верят, что Трамп будет переизбран президентом США

фото ЗакС политика Более 60% американцев верят, что Трамп будет переизбран президентом США

Согласно социологическому исследованию, проведенному специалистами службы YouGov и телеканала CBS, более 60% американцев полагают, что нынешний президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок на грядущих выборах главы государства, делится ТАСС.

65% зарегистрированного электората утверждают, что Трамп "определенно" или "вероятно" одержит победу на ноябрьских выборах, при этом 35% придерживаются обратного мнения. Свыше 90% сторонников Республиканской партии (от неё баллотировался президент) также уверены, что он останется на своем посту на второй срок.

Примечательно, но лишь 42% приверженцев Демократической партии определились с тем, за кого из кандидатов готовы отдать свой голос. При этом ни один из выдвиженцев от демократов не обладает необходимым уровнем поддержки для того, чтобы серьёзно противостоять Трампу. За наиболее популярного из них - Берни Сандерса - готовы проголосовать лишь 27% респондентов, уверенных в поражении нынешнего главы США.

Выборы нового американского президента состоятся 3 ноября 2020 года.

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