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11:12

В Китае разработали вакцину против коронавируса

фото ЗакС политика В Китае разработали вакцину против коронавируса

Китайским специалистам удалось создать вакцину, которая показала эффективность против коронавируса, известил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - приводит его слова "Интерфакс".

По состоянию на сегодняшний день от болезни, распространившейся из города-миллионника Ухань, погибли более 2,5 тысяч человек, а заразились 77 тысяч граждан.

Из-за угрозы распространения заболевания Россия закрыла свою границу на Дальнем Востоке.

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