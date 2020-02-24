В Китае разработали вакцину против коронавируса

Китайским специалистам удалось создать вакцину, которая показала эффективность против коронавируса, известил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - приводит его слова "Интерфакс".

По состоянию на сегодняшний день от болезни, распространившейся из города-миллионника Ухань, погибли более 2,5 тысяч человек, а заразились 77 тысяч граждан.

Из-за угрозы распространения заболевания Россия закрыла свою границу на Дальнем Востоке.