"Молодёжное Яблоко" требует вернуть Каца и его сторонников в партию

"Молодежное Яблоко" в Петербурге протестует против исключения из рядов партии Максима Каца и 16 его сторонников и требует, чтобы политика, равно как и остальных его товарищей, вернули в состав политячейки.

По мнению "яблочников", подобное решение федерального руководства партии дискредитирует его: Каца и его соратников упразднили лишь за то, что они попытались "пробиться" в руководящие органы столичного отделения "Яблока".

"Должно быть стыдно исключать деятельных партийцев просто за их желание взять управление в свои руки. Причем, делается это под очень абсурдными и смешными предлогами о «создании секты Каца» и «попытках захватить власть. Мы требуем отмены этого решения", - констатируют представители "Молодежного Яблока".

Добавим, Каца уже исключали из партии в 2017 году. Причиной тогда послужило его сотрудничество с КПРФ и неоднозначные высказывания в адрес коллег. Позднее, впрочем, его членство в "Яблоке" было восстановлено.

В ноябре 2019 года "Яблоко" переизбрало руководство: главой столичного отделения партии стал Сергей Иваненко. Тогда сторонники Каца назвали голосование нелегитимным.