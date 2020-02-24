В Екатеринбурге арестовали разработчика правозащитных приложений Литреева

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил на два месяца в СИЗО известного IT-специалиста Александра Литреева, передает "Новая газета".

На заседании мужчина признал вину в покупке через даркнет двух таблеток MDMA (экстази) весом менее одного грамма.

Каким образом полиции удалось узнать о том, что Литреев приобрел наркотик - неизвестно. В анализах, которые он сдал, ничего запрещенного не обнаружили.

Адвокаты просили поместить подсудимого под домашний арест, однако эта просьба была отклонена.

Литреева задержали накануне вечером. Программист известен как разработчик приложения "Красная кнопка", благодаря которому в случае задержания можно известить своих друзей и правозащитников. Также он работал над проектом "Русский слон", посвященный разоблачению силовиков, превышающих свои должностные полномочия.