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13:30

Парфёнов о поправках в Конституцию: Это какая-то манипуляция

фото ЗакС политика Парфёнов о поправках в Конституцию: Это какая-то манипуляция

Журналист Леонид Парфенов относится с крайним сомнением к затее Владимира Путина внести коррективы в действующую Конституцию, так как, по его мнению, никто - даже разработчики инициативы - толком не понимает, зачем это всё нужно. Именно поэтому у Парфенова и складывается ощущение, что всё это "предприятие" похоже на манипуляцию.

"Это какая-то манипуляция. Никто же не понимает смысла, причину никто не объяснил. Говорят, таково требование жизни. Кто бы мне указал на какое-то требование жизни, которое заставляет записывать Госсовет в Конституцию. Как были у него невнятные функции, так и остаются невнятные функции. В стране есть единственный политик, и вот предлагают расписывать, как он что-то согласовывает или консультируется с Советом федерации. Что это?" - задается вопросом журналист, которого цитирует Znak.com.

Поскольку процесс внесения поправок, считает Парфенов, является спланированной манипуляцией, то одобрять его не имеет смысла - в этом в очередной раз проявляется лишь цинизм властей, прикрытый маской легитимности.

"Я вижу в этом часть имитационной демократии. Как будто бы тут что-то рассматривается, как будто принимается какое-то решение и как будто бы это действительно одобрено избирателями", - подытожил Парфенов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ему бы хотелось, чтобы голосование по поправкам прошло в будний день, который объявили бы выходным. Ожидается, что это будет 22 апреля.

О том, что необходимо видоизменить Конституцию, президент объявил, оглашая послание Федеральному собранию. Среди поправок, предложенных Путиным, имеются, в том числе, такие: ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

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