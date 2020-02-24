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14:27

Площади в Праге присвоят имя Немцова несмотря на протесты

фото ЗакС политика Площади в Праге присвоят имя Немцова несмотря на протесты

В Праге площади у российского посольства всё же присвоят имя политика Бориса Немцова: такое решение было принято на заседании городского совета - высшего органа муниципального самоуправления столицы Чехии.

"Решение о переименовании площади „Под каштанами“ в честь Бориса Немцова принято. Это акт солидарности с российской оппозицией", - уведомил ТАСС источник, близкий к городской мэрии.

Церемония открытия "обновленной" площади состоится 27 февраля - в пятую годовщину смерти Немцова.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек полагает, что данный ход имеет исключительно политическое свойство. Против инициативы выступают гражданские активисты.

Добавим, площади, носящие имя российского политика, есть Вашингтоне и Вильнюсе, а в Москве после долгих бюрократических процедур открыли мемориальную табличку на доме, в котором он жил. 

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.

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