Евросоюз выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз решил выделить 230 млн евро на борьбу с распространением коронавируса, извещает ТАСС, ссылаясь на сделанное еврокомиссаром заявление.

Ранее стало известно о вспышке заболевания в Италии. Буквально за два дня количество заразившихся подскочило до 157 человек. Из-за этого в стране отменяют массовые культурные и спортивные мероприятия. К примеру, раньше времени завершился Венецианский карнавал, отменены спектакли в театре "Ла Скала", дом мод Armani отменил показ.

Сегодня Китай уведомил общественность о том, что ему удалось разработать вакцину, которая показала эффективность против коронавируса.

Болезнь унесла жизни более 2,5 тысяч человек, инфицированы более 77 тысяч.