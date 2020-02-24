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16:25

Художнице Цветковой присылают угрозы: ЛГБТ-активистка обратилась в полицию

фото ЗакС политика Художнице Цветковой присылают угрозы: ЛГБТ-активистка обратилась в полицию

ЛГБТ-активиста из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова обратилась с заявлением в полицию из-за того, что ей стали приходить угрожающие послания. О преследовании девушка рассказала у себя в Facebook, дополнительно прикрепив скриншот тревожного сообщения.

"Мне страшно и некомфортно. И я не знаю, когда и как "просто слова" переходят в разряд действий. Отморозков хватает и без "Пилы", особенно в Комсомольске", - поделилась Цветкова.

Полученное девушкой письмо полно неутешительных прогнозов. Кроме того, злоумышленник требует денег за несовершение преступления.

"Суд Юлии недавно разрешил гулять возле дома, думаю, прогулки эти ни к чему хорошему не приведут. Ведь она на мушке наших опасных друзей, и в любой момент после 31 марта она может быть убита на улице или дома, если не перечислите 250 BTC на указанных счет", - говорится в послании.

С "Пилой", которую упомянула Цветкова, связывали и убийство петербургской активистки Елены Григорьевой, однако организация, "специализирующаяся" на преследовании представителей сексуальных меньшинств, не заявляла о готовящемся нападении. В СК пришли к выводу, что смерть активистки стала результатом "бытового конфликта".

Цветковой инкриминируют тиражирование порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывает под домашним арестом.

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