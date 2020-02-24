Кубанский экоактивист вынужденно покинул Россию из-за преследования властей

Блогер и экоактивист Сергей Пинягин вынужден был покинуть Новотаманское сельское поселение и искать прибежища в Берлине из-за уголовного преследования и угроз местных властей. О намерении он известил подписчиков в Instagram.

В последнее время, поделился Пинягин, ему всё чаще стали поступать сомнительные послания, поэтому, опасаясь за свою жизни, он рискнул перебраться на постоянное место жительства в другую страну.

"Я нахожусь в данный момент в Германии, в Берлине. Я покинул Россию и не намерен туда больше возвращаться. Буду подавать на политическое убежище в связи со всем этим", - известил активист в беседе с "Дождем".

Весь последний год Пинягин боролся с местными чиновниками, закрывавшими глаза на слив отходов в Черное море. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). По версии правоохранителей, Пинягин избил дворника, который напал на его жену. Был у него и открытый конфликт с главой Новотаманского сельского поселения Георгием Шлахтером.