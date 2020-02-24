Пенсионера оштрафовали на 70 тысяч рублей за оскорбительный выпад в адрес Путина

Динской райсуд Краснодарского края счел, что 70-летний пенсионер Анатолий Лилейкин оскорбил власть в лице Владимира Путина на просторах "ВКонтакте" и оштрафовал мужчину на 70 тысяч рублей, делится "МБХ медиа".

Лилейкину инкриминировали нарушение по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (Неуважение к власти в интернете).

В своем посте, послужившим причиной для судебного разбирательства, пенсионер, не используя матерных слов, резко высказался в адрес главы государства и приближенному к нему кругу лиц - в частности, упоминалась глава ЦИК Элла Памфилова. На данный момент публикация удалена.

В 2010 году Лилейкин уже привлекался к уголовной ответственности за "распространение клеветнических сведений" в отношении судья, который выносил решение по гражданскому делу, в котором мужчина выступал одной из сторон. Тогда его признали виновным по ч. 3 ст. 298 УК (Клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и на два года отправили в колонию-поселение.