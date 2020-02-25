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9:21

Китайский коронавирус сгубил уже 2,7 тысяч человек

фото ЗакС политика Китайский коронавирус сгубил уже 2,7 тысяч человек

За минувшие сутки от китайского коронавируса нового типа 2019-nCoV скончался 71 человек, информирует Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Днем ранее в Китае зафиксировали 508 новых случаев заражения, при этом 2589 граждан выписались здоровыми.

Всего вылечиться удалось 27,6 тысячам человек. Согласно последним данным, жертвами болезни стали 2700 граждан. Количество инфицированных превышает 80 тысяч.

Ранее стало известно о вспышке заболевания в Италии. Буквально за два дня количество заразившихся подскочило до 157 человек. Из-за этого в стране отменяют массовые культурные и спортивные мероприятия. К примеру, раньше времени завершился Венецианский карнавал, отменены спектакли в театре "Ла Скала", дом мод Armani отменил показ.

Накануне Китай уведомил общественность о том, что ему удалось разработать вакцину, которая показала эффективность против коронавируса.

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