Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Министерство обороны России проинформировало о смерти советского военачальника Дмитрия Язова, известил ТАСС источник, близкий к силовым структурам.

"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в официальной публикации Минобороны.

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала. Также он был последним министром обороны СССР - участником Великой Отечественной войны. В годы ВОВ участвовал, среди прочего, в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск.