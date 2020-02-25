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10:06

Экс-глава ФСИН Реймер освободился по УДО

фото ЗакС политика Экс-глава ФСИН Реймер освободился по УДО

Центральный райсуд Калининграда удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, отбывавшего 8-летний срок в колонии, делится агентство "Москва".

Ходатайство заключенного было одобрено лишь со второго раза.

Летом 2017 года Реймера лишили званий и наград и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Суд установил, что вместе с другими фигурантами дела – бывшего зама Реймера Николая Криволапова и директора ФГУП "ЦИТОС" Виктора Определенова – он похитил порядка 2,7 млрд рублей. Криволапов получил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима, Определенов - 6 лет колонии общего режима.

Хищения из бюджета на закупках электронных браслетов для ведомства совершались в период с 2010 по 2012 годы.

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