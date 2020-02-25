"Левада": Большая часть россиян видит во главе страны "властного руководителя"

Подавляющее большинство опрошенных социологами "Левада-центра" россиян - 25% - уверены, что во главе государства должен стоять "сильный и властный руководитель". Результатами исследования делятся "Ведомости". По сравнению с ноябрем 2018 года данный показатель "сбросил" 5 процентных пунктов.

Практически половина респондентов полагает, что "крепкая рука" Россие необходима на постоянной основе, 26% ответили, что "лишь иногда", а 22% констатировали, что нельзя передавать власть лишь одному человеку. Последний параметр за год увеличился на 4%.

Примечательно, но в то же время, почти 60% опрошенных сообщили, что чиновники быстро забывают о проблемах своих соотечественников, а 25% респондентов убеждены, что руководство страны интересуют лишь собственные интересы.