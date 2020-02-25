Полиция ищет вандалов, испортивших краской финские надгробия в Приморске

Областные правоохранители разыскивают вандалов, которые испортили надгробия павшим в войну финским жителям и военным в Приморске, информирует пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее было выявлено, что неизвестные на данный момент злоумышленники облили краской установленные у дома №5 по Заводской улице мемориальные плиты, установленные в честь павших в годы Великой Отечественной войны граждан Финляндии. На одном из надгробий символично красовалась красная звезда.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.