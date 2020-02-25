Трасса из Краснодара до Крымского моста обойдется бюджету в 100 млрд рублей

Возведение новой федеральной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом, обойдется государственному бюджету в 100 млрд рублей, передают "Ведомости".

Соответствующий тендер, размещенный управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора, появился на портале госзакупок. Тендер включает в себя проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого участка скоростной дороги в 68 километров от Краснодара до Крымского моста.

Кроме того, как пишут "Ведомости", строительство всех автоподходов к Крымскому мосту в дальнейшем будет стоить не менее 500 млрд рублей.