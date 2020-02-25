Суд прекратил дело об отсутствии маркировки иноагента в отношении "Мемориала"

Тверской суд Москвы прекратил дело в отношении международного общества «Мемориал» об отсутствии маркировки иноагента.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (распространение материалов без маркировки НКО-иноагента). Поводом стала запись в блоге на сайте «Эха Москвы». Главный редактор сайта Виталий Рувинский уже пояснял, что блог ведет радиостанция по своей инициативе, а на заседании суда 25 февраля дал показания в качестве свидетеля.

Суд постановил прекратить дело. Такое же решение 6 февраля было принято при рассмотрении аналогичного протокола, составленного на главу международного «Мемориала» Яна Рачинского.

Напомним, всего в отношении международного и правозащитного «Мемориала» Роскомнадзор составил 28 протоколов по одной статье, по два за 13 интернет-ресурса общества и один – в блоге «Эха Москвы»: в отношении юрлица и должностного лица в каждом случае. В суде рассмотрены 26 из них. Сумма штрафов составляет 4,7 млн рублей.