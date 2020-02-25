Суды Петербурга опять эвакуируются

Районные суды Петербурга прервали свою работу из-за эвакуации, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Покинуть свои места пришлось сотрудникам и посетителям Василеостровского, Октябрьского, Приморского, Красногвардейского, Петродворцового, Петроградского, Смольнинского, Сестрорецкого судов.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится почти три месяца,с 28 ноября. Практически каждый будний день злоумышленник сообщает о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.