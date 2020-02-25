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12:00

Беглов и депутаты ЗакСа выразили соболезнования в связи с кончиной Вадима Знаменова

фото ЗакС политика Беглов и депутаты ЗакСа выразили соболезнования в связи с кончиной Вадима Знаменова

Петербургский градоначальник Александр Беглов и председатель городского парламента Вячеслав Макаров, выступающий от лица всех депутатов, выразили соболезнования в связи с кончиной директора государственного музея-заповедника "Петергоф" Вадима Знаменова.

"Возрождение знаменитых дворцов, фонтанов, парков стало делом всей жизни Вадима Валентиновича. Его мудрость, глубочайшие профессиональные знания, преданность музейному делу сделали его непререкаемым авторитетом в музейном сообществе", - высказался Беглов, которого цитирует его пресс-служба.

"Память о Вадиме Знаменове навсегда останется в наших сердцах", - вторит губернатору Макаров.

Знаменов скончался накануне, 24 февраля, в возрасте 83 лет. После того, как в 1965 году он окончил истфак Ленинградского университета, дальнейшая его жизнь была связана исключительно с Петергофом. В том числе он помогал восстанавливать утраченные в годы ВОВ памятники: под его непосредственным руководством были воссозданы Банный корпус Монплезира, Кухонный корпус, Мыльня для кавалеров.


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