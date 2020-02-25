Полторы сотни мундепов Петербурга попросили генпрокурора принести протест на решение суда по делу «Сети»*

Генеральному прокурору России Игорю Краснову в понедельник, 25 февраля, направили обращение депутатов муниципальных образований Петербурга с просьбой принести протест на решение Приволжского окружного военного суда по пензенским фигурантам дела «Сети», сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский.

Под обращением оставили подписи 154 мундепа, как самовыдвиженцев, так и избравшихся от партий «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия» и Партия роста.

- Я очень благодарен всем подписавшимся, вне зависимости от их партий и политических взглядов. Это та ситуация, когда разделение проходит не по идеологическому признаку, - прокомментировал Вишневский.

В тексте обращения депутаты напомнили, что осужденные жаловались на применение к ним пыток сразу после задержаний. Кроме того, подписавшиеся заявили, что в обвинительном заключении отсутствуют указания на какие-либо приготовления обвиняемых к террористическим актам с конкретными целями.

«Вместо этого говорится, что «в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами», обвиняемые что-то «планировали спланировать». Все, что нам известно о «деле «Сети» позволяет нам называть его полностью сфабрикованным, а приговор - неправосудным и несправедливым», - заявили муниципалы.

Также они попросили прокуратуру отказаться от обвинений, предъявленных петербургским фигурантам Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Рассмотрение их дела возобновится 25 февраля.

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд отправил семерых пензенских фигурантов дела «Сети» в колонию на сроки от 6 до 18 лет. После оглашения этого решения развернулась общественная кампания в защиту осужденных. Протест против жестких приговоров в отношении выразили коллективы независимых книжных магазинов, актеры, ученые, психологи, мультипликаторы, кинематографисты, журналисты, деятели искусства и другие профессиональные сообщества. В поддержку осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев.





«Сеть»* - признана террористической организацией и запрещена на территории России.

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