Маршала Язова похоронят на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят в четверг, 27 февраля, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета директоров Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил генерал-майора Владимира Богатырева.

Язов работале в совете директоров МЕГАПИР более 20 лет. Он был председателем совета офицерского офицеров запаса ассоциации.

Свои соболезнования в связи со смертью маршала выразил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости». Он назвал Язова «истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу».

«Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром», - заявил Шойгу.

Он подчернул, что Язов был министром обороны с 1987 по 1991 год и «достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине».

Свои соболезнования выразил и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на своей странице во «ВКонтакте». Он заявил, что Язов, будучи высокопоставленным чиновником, «пронес на своих плечах огромную ответственность за страну, неизменно проявляя в службе мужество, решительность, твердость характера и преданность Родине». Он отметил вклад маршала в патриотическое воспитание молодежи и укрепление обороноспособности России.

Язов умер 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой болезни.

В марте 2019 года суд в Вильнюсе заочно приговорил Язова к 10 годам тюремного срока по обвинению в военных преступлениях. 13 января 1991 года советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, 15 человек погибли, около 600 получили ранения. Дело по этой операции было возбуждено в Литве более 20 лет назад.