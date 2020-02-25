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12:35

ВЦИОМ: Россияне не знают о предстоящем голосовании по изменению Конституции

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Россияне не знают о предстоящем голосовании по изменению Конституции

Большая часть опрошенных социологами ВЦИОМ граждан РФ (79%) ничего не знают о предстоящем голосованию по внесению корректив в действующую Конституцию. Об этом имеет - порой, отдаленное - представление лишь 23% респондентов.

В то же время 66% участников опроса намереваются поучаствовать в плебисците: чаще всего об этом заявляют россияне в возрасте 45-59 лет (70%) и старше 60-ти (73%). Из данных категорий 77% не ведают о содержании поправок.

В основном, граждане поддерживают такие предложения, как: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, социальной поддержки детям, принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсии, неделимость территории РФ и запрет для чиновников иметь вид на жительство в других странах, иностранное гражданство или счета за рубежом.

Примечательно, но вопросов о неприкосновенности бывших президентов или их пожизненном сенаторстве респондентам не задавали.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ему бы хотелось, чтобы голосование по поправкам прошло в будний день, который объявили бы выходным. Ожидается, что это будет 22 апреля.

О том, что необходимо видоизменить Конституцию, президент объявил, оглашая послание Федеральному собранию. Среди поправок, предложенных Путиным, имеются, в том числе, такие: ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

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