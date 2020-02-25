ЕСПЧ присудил экс-фигурантам "болотного дела" Гаскарову и Гущину 28 тысяч евро компенсации

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы бывших фигурантов "болотного дела" Алексея Гаскарова и Ильи Гущина и постановил выплатить им по 10 тысяч евро компенсации, уведомил у себя в Telegram глава "Агоры" Павел Чиков.

В рамках уголовного разбирательства оба мужчины были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия к силовикам. И Гаскаров, и Гущин получили по 3,5 года колонии.

Страсбургский суд признал преследование обоих фигурантов нарушением свободы собраний. Отдельным нарушением признано повторное осуждение за одно и то же деяние.

Каждому истцу присуждено по 10 тысяч евро компенсации. Гаскарову дополнительно возмещены расходы на судебные издержки в размере 8 тысяч евро.