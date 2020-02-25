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13:02

Беглов: Коронавирус - не единственный вирус, будут другие

фото ЗакС политика Беглов: Коронавирус - не единственный вирус, будут другие

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства призвал быть готовыми к новым эпидемиям,  кроме ситуации с коронавирусом Covid-2019, передает «Фонтанка.ру». Так он прокомментировал побег пациентов из карантина Боткинской больницы.

«Это не единственный вирус. Будут другие, надо быть к этому готовыми», - сказал Беглов.

Он подчеркнул, что законодательная база для действий властей во время эпидемий пока несовершенна, но власти «делают все возможное, чтобы вирус не распространился». Беглов призвал горожан «проявить понимание и терпение в этом вопросе».

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что увольнение главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева не связано с побегом пациентов, но «тот факт, что пациенты сбежали, — следствие системных проблем, в том числе соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства».

Четверо пациентов сбежали из карантина Боткинской больницы в феврале. Одна из них, Алла Ильина, убежала, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. Ее принудительно вернули по решению суда.

После этого был уволен главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев, который занимал эту должность на протяжении 25 лет. Депутаты ЗакСа призвали отменить это решение.


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