Угрожавший взрывом судам лжеминер посоветовал ФСБ обратиться к Бастрыкину

Районные суды Петербурга возвращаются к работе после поисков якобы заложенных в зданиях бомб, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На места вернулись сотрудники и посетители Ленинского, Приморского, Красногвардейского, Октябрьского, Василеостровского, Смольнинского, Петродворцового районных судов.

Автор рассылки прислал письма с почтового ящика на yandeks.com, передает «Фонтанка.ру». В письме он предложил Роскомнадзору заблокировать «Яндекс» или справить с ним «трехмесячный юбилей». Интересовался он и успехами в ФСБ в его поиске и предложил за помощью обратиться к «тому деду, который лупой мониторы исследует». Это намек на фотографию с главой Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится почти три месяца,с 28 ноября. Практически каждый будний день злоумышленник сообщает о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.