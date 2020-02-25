Протестовавшую против властей казанскую активистку отправили на 8 суток в спецприёмник

Казанский суд отправил на 8 суток под административный арест местную активистку Марину Шоеву за одиночный пикет, проведенный 26 декабря 2019 года. На самом деле тогда, пишет сообщает "Апология протеста", активисты вышли на серию пикетов, которые суд счел митингом. Шоевой инкриминировали ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Ранее за участие в той же акции под пятисуточный арест попала другая казанская активистка Елена Изотова. Оппозиционеру Анатолию Малову, пришедшему к отделу полиции поддержать Изотову, также дали 10 суток ареста.

Кроме того не так давно была оштрафована и другая татарская активистка Лиана Тимерханова, опубликовавшая "ВКонтакте" отфотошопленную картинку, на которой глава МВД Татарстана Артем Хохорин изображен в роли Адольфа Гитлера.

Демонстранты начали активную протестную кампанию против местных властей после разгона лагеря экоактивистов "Шиес-2" под Казанью: граждан объединила проблема строительства в регионе МСЗ, который своей деятельностью вызвал бы локальную экологическую катастрофу. Задержанные решили объединиться в коммуну и возвести пост наблюдения за местом стройки, однако протестные настроения быстро подавили прибывшие правоохранители, "свинтившие" всех, кто находился на месте. Позднее активистов либо отправили под административный арест, либо оштрафовали.