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13:41

Смольный отказал в согласовании марша Немцова из-за аббревиатуры РФ и неясных целей

фото ЗакС политика Смольный отказал в согласовании марша Немцова из-за аббревиатуры РФ и неясных целей

Комитет по вопросам законности Смольного в отказе в согласовании марша Немцова в Петербурге среди причин прописали неоднозначность толкования указанных целей и отсутствие в Конституции и действующем законодательстве аббревиатуры РФ, часть документа опубликовал в Twitter член оргкомитета акции Денис Михайлов.

В Смольном сочли неясными и допускающими неоднозначное толкование такие заявленные цели, как «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», «требования сменяемости власти в РФ». В комитете не поняли, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь, где, кем и каким образом они осуществляются. Также у Смольного возник вопрос, «что подразумевается под аббревиатурой РФ».

«В действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует», - заявили в Смольном.

«Это [отказ в согласовании] юридический документ, который не требует дополнительного комментирования. Всё, что в нем сказано, то сказано. Сегодня назначен суд по сути этого вопроса, и суд разрешит, если были какие-то неточности со стороны комитета. Я могу вам сказать то же самое: в действующем законодательстве аббревиатура "РФ" не закреплена никак», — подчеркнул пресс-секретарь комитета по вопросам законности Кирилл Закревский в разговоре с «Открытыми медиа».

В ответ на первую заявку оргкомитета Смольный предлагал перенести акцию в Удельный парк. Это не устроило заявителей, они настояли на формате демонстрации в центральной части города. Около сотни депутатов из различных муниципальных советов города поставили подписи под обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой согласовать акцию в приемлемом месте.

Организаторы оспаривают отказ в суде. Иск будет рассмотрен сегодня, 25 февраля.

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