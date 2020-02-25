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14:06

Кремль проведет конкурс для граждан, желающих стать депутатами Госдумы

фото ЗакС политика Кремль проведет конкурс для граждан, желающих стать депутатами Госдумы

Кремль намерен организовать конкурс "Лидеры России. Политика" для граждан, имеющих желание стать депутатом Госдумы или регионального Заксобрания, уведомил в беседе с "Ведомостями" первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В мероприятии смогут поучаствовать россияне в возрасте от 21 до 55 лет.

Приём заявок начинается уже сегодня. Регистрация участников продлится вплоть до 16 марта, финал состязания намечен на май. Тестировать конкурсантов будет экспертный совет конкурса "Лидеры России".

По итогам события отберут около 80 человек, которые будут направлены на обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Победителям в качестве менторов предоставят 12 наставников, среди них - депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, Павел Крашенинников, Олег Смолин, Александр Хинштейн, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Алексей Гордеев, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов.

Как уточнили организаторы мероприятия, политические взгляды конкурсантов учитываться не будут.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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